14-летние подростки угнали самолет Cessna из частного аэропорта

В США полицейские задержали двух школьников, которые угнали самолет с частого аэропорта, чтобы быстрее добраться до соседнего города.

Нетипичный случай произошел в Дженсене, который расположен на востоке штата Юта. Двое молодых людей, возрастом 14 и 15 лет, приняли решение угнать небольшой самолет Cessna, который принадлежит одному из частных аэропортов. У них получилось запустить двигатели воздушного судна и подняться в небо. Как сообщают местные СМИ, подросткам удалось преодолеть дистанцию в 24 километра и выполнить успешную посадку в аэропорту города Вернал Риджин.

В данный момент оба молодых человека были пойманы сотрудниками полиции. Сейчас они проводят время в следственном изоляторе Вернала до выяснения обстоятельств.

Напомним, что за последнее время это был не единственный угон самолета. К примеру, несколько дней назад американец угнал воздушное судно, на котором врезался в собственный дом, где и скончался на месте. Также один мужчина смог угнать ВС из города Сиэтл. Один из бывших американских пилотов пожаловался на огромную брешь в защите самолетов от подобных угонов, выражая свое недоумение. В то же время своими мыслями поделился заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Он считает, что подобный случай на территории России практически исключен.