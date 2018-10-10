Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретятся со звёздами «Лестер Сити»

Герцог и герцогиня Кембриджские хотят посетить место крушения вертолёта, чтобы отдать дань погибшим.

В результате трагедии на стадионе King Power погибло пять человек, одним из которых был благотворительный деятель и владелец команды «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабха. Сначала королевская пара планирует встретиться со звёздами футбольного клуба, а после они встретятся с волонтёрами и сотрудниками, которые помогли переместить тысячи желающих почтить память погибших. Смерть Вишая Шривадданапрабха поразила многих жителей Лестера.

После визита стадиона принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят поехать в университет Лестера и узнать об образовательных программах, которые поддержали «лисицы Лестера». Это также включает в себя 1 миллион фунтов стерлинга, что в пересчёте составляет 1 миллион 300 тысяч долларов, пожертвованный Кхуном Вишаем на финансирование медицинских исследований и обучения в университете. Сын погибшего заявил, что люди должны держаться вместе перед лицом трагедии, и что он продолжит заниматься бизнесом отца в честь его имени.