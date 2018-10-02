Фанаты «Игры престолов» предсказали воскрешение мертвого персонажа

Поклонники культового сериала «Игры престолов» считают, что в финальном сезоне обязательно вернется мертвый персонаж и у него будет особая миссия.

У преданных фанатов сериала «Игры престолов» появилась новая теория, которая предполагает, что старый персонаж вернется в восьмом сезоне для того, чтобы победить самого страшного врага – Короля Ночи и его белых ходоков. Пользователи социальной сети Reddit предсказали в финале воскрешение мертвого персонажа, а именно мужа Дейенерис Кхала Дрого.

Поклонники утверждают, что именно король дотракийцев вместе со своим войском победят Короля Ночи. Напомним, что недавно представители телеканала HBO анонсировали выход восьмого сезона на своем официальном аккаунте в соцсети Twitter. Предполагаемая дата начала трансляции сериала - апрель 2019 года.