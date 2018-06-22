Пожизненно за диссертацию: в ОАЭ суд приговорил британца к тюремному заключению

Как стало известно СМИ, в ОАЭ суд приговорил англичанина к пожизненному заключению за шпионаж.

Причиной такого вердикта стал предполагаемый шпионаж студентом по имени Мэтью Хеджес. Его уличили в передаче за рубеж разведывательной информации в сфере безопасности. Отмечается и то, что суд постановил конфисковать все изъятые у него электронные устройства, материалы и исследования. Осужденный имеет право на обжалование приговора в течение 30 дней.

Также стоит отметить тот факт, что полицейские ОАЭ освоят «летающие мотоциклы», правоохранительные органы этой страны первыми в мире начнут осваивать ховербайки. Эта мера должны повысить эффективность работы в области поимки преступников. Устройство передвигается по воздуху и может развивать скорость до 96 километров в час. Высота, которую набирает этот транспорт, может достигать пяти метров. К его минусом можно отнести непродолжительное время использования, которое равно 15-20 минутам. Французские правозащитники подали иск в отношении наследного принца Абу-Даби, обвинив его в причастности к военным преступлениям в республике. Отмечается, что в суд Парижа уже поступали подобные обращения, которые направлены против представителей ОАЭ.