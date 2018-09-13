Спортивный телеведущий пережил сердечный приступ в прямом эфире

Всего за 10 дней до случившегося ему был установлен кардиостимулятор.

В время спортивных соревнований в турецкой провинции Эскишехир комментатор Гувен Сабаз обратил внимание, что его коллега Сукрю Ойтан прекратил вести репортаж и склонил голову на стол. Он вскочил, чтобы прийти на помощь товарищу, но Ойтан через секунду рухнул на пол. Выяснилось, что спортивный репортёр пережил сердечный приступ в прямом эфире. Прибывшая скорая помощь отправила больного в клинику. Сукрю Ойтан рассказал, что за 10 дней до этого, ему установили кардиостимулятор, поскольку он страдал от аритмии. Сейчас состояние репортёра стабилизировалось.

Кстати, по данным ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространённой причиной смерти на Земле. В 75% случаев это происходит в странах с низким и средним уровнем жизни. Вопреки расхожим представлениям, женщины умирают от сердечных болезней в такой же пропорции, что и мужчины. Каждый год в мире поступают 3 миллиона человека в клиники с жалобами на боль в сердце. 40% из них – пострадавшие от инфаркта.