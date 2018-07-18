Мы не успеваем зарабатывать: Жители посёлка Лебяжье попросили администрацию воровать медленнее

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На местной доске объявлений появилось откровенное обращение к главе администрации Лебяженского городского поселения Ленинградской области.

 

Жители посёлка, находясь в отчаянии, обратились напрямую к мэру Магон А. Е. с просьбой «воровать помедленнее, так как они не успевают зарабатывать». На крайние меры людей толкнуло ухудшение материального положения, отсутствие рабочих мест в населённом пункте. Вероятно, активисты взяли за основу высказывание В. В. Путина, который на медицинском форуме ОНФ призвал «не тырить деньги у народа из карманов».

Это громкое и честное заявление сразу попало в сеть и тронуло жителей половины России. В комментариях даже появилась идея устроить всероссийский флешмоб, взяв за основу такое объявление. Но со стороны власти мы видим другую реакцию: Зампред Правительства Татьяна Голикова заявила, что в России коррупция— это не более чем миф от любителей рыться в чужом грязном белье.

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Автор - Балог Анна
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