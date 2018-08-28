Очевидцы из США сняли на видео, как НЛО взорвался во время грозы

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Очевидцы из США заявили, что на их глазах огромная молния уничтожила инопланетный НЛО.

Американские уфологи проинформировали, что 19 ноября 2018 года в столице штата Огайо в городе Колумбус очевидцы заметили в небе настоящий НЛО. По словам местных жителей, они увидели, как во всего грозы в небе пролетел яркий неопознанный объект и взорвался из-за разряда молнии. Очевидцы также сняли это на видео, которое уже появилось в Сети для публичного просмотра.

Специалисты прокомментировали видеоматериалы и сообщили, что вполне вероятно, что НЛО могло разорвать при контакте с мощным разрядом молнии. Однако интернет-пользователи предполагают, что американцы просто перепутали НЛО с другим летающим объектов, к примеру, с дроном.

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Автор - Светлана Тарабан
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