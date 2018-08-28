Очевидцы из США сняли на видео, как НЛО взорвался во время грозы
Очевидцы из США заявили, что на их глазах огромная молния уничтожила инопланетный НЛО.
Американские уфологи проинформировали, что 19 ноября 2018 года в столице штата Огайо в городе Колумбус очевидцы заметили в небе настоящий НЛО. По словам местных жителей, они увидели, как во всего грозы в небе пролетел яркий неопознанный объект и взорвался из-за разряда молнии. Очевидцы также сняли это на видео, которое уже появилось в Сети для публичного просмотра.
Специалисты прокомментировали видеоматериалы и сообщили, что вполне вероятно, что НЛО могло разорвать при контакте с мощным разрядом молнии. Однако интернет-пользователи предполагают, что американцы просто перепутали НЛО с другим летающим объектов, к примеру, с дроном.