Конец дружбе: Мальдивы переориентируются с Китая на Запад и Индию

Сегодня, 22:00 \\ В мире

Как стало известно журналистам, Мальдивы теперь будут ориентироваться на Запад и Индию вместо Китая. Это связано с дефицитом торгового баланса между странами, правительство заявило о воем желании выйти из данного соглашения.

Оно должно было повлиять благотворно на экономику Мальдив, но сейчас больше минусов, чем плюсов. 99% всей торговли между Мальдивами и Китаем составляет китайский импорт на острова.

Также стоит отметить тот факт, что на Мальдивах военные окружили парламент, чтоб не допустить импичмента президента. Верховный суд островов планирует рассмотрение вопроса об отстранении действующего президента. Представители правоохранительных органов решили заступиться за главу государства и заявили, что не будут подчиняться этому решению. Отряды военных окружили здание парламента, отмечая, что решение суда не будет иметь конституционной силы. В то время большинство, находившееся на стороне оппозиционеров, считаюъет, что силовики имеют намерение запугать людей.

Эксперты назвали самые дешевые направления для отдыха в начале декабря, в число которых входят Мальдивские острова, минимальные цены по большинству направлений остаются неизменными.

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Автор - Алевтина Сергеева
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