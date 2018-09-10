Немой укор тебе судья: у берегов Индонезии погиб кашалот, съевший пластиковый мусор

Как стало известно СМИ у берегов Индонезии погиб кашалот. Причиной его смерти стал пластиковый мусор, который животное съело. В его желудке обнаружили 115 чашек из пластика, пластиковые бутылки, сумки и сандалии.

В общей сложности было обнаружено мусора на 6 килограммов. 9, 5-метровый мертвый кашалот был обнаружен недалеко от индонезийского природного парка. Руководство оказалось встревожено в связи с ухудшением экологии Мирового океана, который постепенно превращается в мусорную свалку.

Стоит отметить и то, что британский дайвер показал мусорную катастрофу на Бали. он погрузился в воды примерно в двадцати километрах от острова, где плотность мусора достаточно высока. Индонезия производит свыше 130 000 тонн пластиковых и твердых бытовых отходов. Из них лишь около половины попадает на полигон.

Крупнейшая в мире целлюлозная фабрика уничтожает экологию Индонезии. Отмечается, что эта фабрика была построена только месяц назад, но уже сейчас принесла огромное количество вреда. Фабрика занимается добычей сырья в основном на истощенных торфяниках, где ежегодно случаются пожары. Огромные площади торфяников были истощены из-за прорытых каналов. Торфяники начали высыхать, а сухие участки значительней подвержены возгоранию.