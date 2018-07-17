Принц Гарри и Меган Маркл будут порознь в свою первую годовщину

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Во время годовщины помолвки принц Гарри будет в Замбии.

Прошлой ночью принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали шестимесячную годовщину со дня свадьбы, они посетили выставку Royal Variety Show. 26 ноября будет год, как пара обручилась, и эту дату беременная герцогиня вынуждена встретить в одиночестве. Её супруг собирается с деловым визитом в Замбию, где должен принять участие в заседании совета директоров некоммерческой организации «Африканские парки».

Это будет уже вторая зарубежная поездка за месяц, ведь они с Меган только вернулись с путешествия по Австралии, Тонгу, Фиджи и Новой Зеландии. Вчера королевская семья объявила подробности поездки.

Несмотря на то, что свою первую годовщину семейной жизни пара вынуждена встретить порознь, сразу по приезду принца Гарри планируется отметить воссоединение отношений между Великобританией и Замбией. Сейчас герцог и герцогиня Сассекские проживают в коттедже Ноттингема на территории Кенсингтонского дворца, Меган Маркл находится на 13-ой неделе беременности.

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