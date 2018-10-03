В Германии священник украл 120 тысяч евро из чаши подаяний в приходе и потратил на лотерею

Об инциденте сообщило издание El País. По их данным, представители пресс-службы епархии Магдебурга рассказали, что священник из Балленштедта, находящегося в Германии, сознался в содеянном во время мессы.

Известно, что священнослужителю 64 года. Приход в Магдебурге собирал денежные средства. Однако им не удалось сохранить собранные деньги. Нарушитель украл 120 тысяч евро, которые находились в чаше подаяния. Примечательно, что священник потратил эти деньги на интернет-лотерею, которая оказалась обманом.

Интересно, что вор самостоятельно явился в полицию, где также сознался в своем поступке. Он рассказал, что мошенники, которые отвечали за организацию интернет-лотереи, заставили его несколько раз переводить денежные средства.

Епископ Магдебурга Герхард Файге уже прокомментировал инцидент. По его словам, нарушителю придется вернуть украденные деньги. Кроме того, согласно правилам, предусмотренным церковным и уголовным правом, он должен понести наказание. В настоящее время священник отстранен от исполнения своих обязанностей, его судьбу решает приход.

Напомним, подобные инциденты происходят не только за рубежом. Ранее сообщалось, что священника арестовали за кражу в Перми. Известно также, что он был пьян. Предметом преступления стала сумка. Более того, после кражи священнослужитель сел в автомобиль, который ему не принадлежал, и скрылся.