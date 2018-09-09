В Техасе скрытые камеры засняли несколько призраков в местной мастерской

В Техасе скрытые камеры обнаружили, как по мастерской летают несколько сущностей, которые похожи на настоящих призраков, говорят очевидцы.

На канале The Hidden Underbelly 2.0 в YouTube появилось интересное видео, которое стало активно обсуждаться интернет-пользователями. Загадочные кадры показывают съемку со скрытых камер, которые были установлены в мастерской американского штата Техас. Местные работники, когда просмотрели пленку, были в ужасе так как заметили, что ночью по помещению летают множество полупрозрачных сущностей.

Некоторых призраков даже удалось снять на камеру. При этом работники утверждают, что ранее никогда не замечали, чтобы в их мастерской проживали духи, которые активизируются только в ночное время суток.