В Техасе скрытые камеры засняли несколько призраков в местной мастерской

Сегодня, 08:55 \\ В мире

В Техасе скрытые камеры обнаружили, как по мастерской летают несколько сущностей, которые похожи на настоящих призраков, говорят очевидцы.

На канале The Hidden Underbelly 2.0 в YouTube появилось интересное видео, которое стало активно обсуждаться интернет-пользователями. Загадочные кадры показывают съемку со скрытых камер, которые были установлены в мастерской американского штата Техас. Местные работники, когда просмотрели пленку, были в ужасе так как заметили, что ночью по помещению летают множество полупрозрачных сущностей.

Некоторых призраков даже удалось снять на камеру. При этом работники утверждают, что ранее никогда не замечали, чтобы в их мастерской проживали духи, которые активизируются только в ночное время суток.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Донашивать чужое тоже надо уметь: США предложили Украине списанные фрегаты

Как было отмечено, в Киеве сообщили о намерении США передать Украине списанные фрегаты, это морские судна, которые были выведены из состава ВМС США еще в 2013 году.

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Меган Маркл получила прозвище «ураган» от королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II придумала необычное прозвище для своей невестки Меган Маркл.

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Сестра Меган Маркл в новой книге расскажет «грязные» подробности из жизни герцогини

Сводная сестра Меган Маркл решила «порадовать» мир своей книгой, в которой планирует...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ