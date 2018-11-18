Человек - высшая ценность: Нидерланды предложили ЕС ввести санкции за антигуманные действия

Как было отмечено, Нидерланды выступают за создание Евросоюзом санкционного режима по правам человека, в конце ноября должна пройти встреча по этому вопросу.

В странах Евросоюза уже был создан санкционный режим в качестве наказания за химические атаки. В настоящее время Брюссель обсуждает возможность создания подобного механизма за кибератаки.

Также стоит отметить тот факт, что премьер-министр Нидерландов выступил против создания «армии Европы». Он делает акцент на том, что НАТО остается основой и единственной оборонной политики Нидерландов. В Испании тоже оценили идею создания общеевропейской армии, но руководство испанского государства наоборот поддержало эту идею. Было выражено, что создание общеевропейских войск может проходить только при условии максимальной кооперации уже существующих европейских структур и НАТО. Представители Германии тоже высказались по этому поводу весьма позитивно, находя решение французского президента единственно верным.

Послы Нидерландов и Швейцарии в Москве были вызваны в МИД РФ. Данную информацию сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Главной причиной подобного решения стала антироссийская политика, которую в последнее время стали проводить эти два государства. Отмечается, что голландские журналисты распространяют ложную информацию об активизации российских разведывательных служб.

В Сербии обучают украинских и грузинских военных в рамках регионального курса военно-гражданского сотрудничества. Тренерами являются главнокомандующие из разных стран. Целью данного мероприятия является изучение потенциальных проблем в условиях военного режима.