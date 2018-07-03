Искусство движет всем: в Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе

Как было отмечено, в Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе, он начнет свою работу в 2019 году.

В комитет будут входить пять членов Шведской академии и пять экспертов. Особенностью Нобелевской недели этого года стало то, что не было названо имя лауреата премии по литературе, в мае было принято решение о переносе присуждения награды.

Также стоит отметить, что посол Швеции в РФ рассказал о желании Европы сотрудничать с Россией, несмотря на введенные санкции. А время нейтралитета Швеции и Финляндии подходит к концу. Это связано с тем, что Россия осуществляет все более агрессивные шаги в сторону стран Европы. В последние годы безопасность Северной Европы попала под сомнение. На данный момент времени мобилизация не вызвана явной угрозой со стороны Российской Федерации, агрессивные действия России по модернизации своих вооруженных сил все же требуют от Запада увеличения оборонного потенциала в регионе.

Российские соотечественники на территории Швеции объединяются вопреки политике. Самое крупное объединение насчитывает около шестидесяти человек. Главной задачей людей является улучшение отношений между Швецией и Россией. На одном из проходивших форумов затронули тему продвижения русского языка и поддержки русскоязычных школ.