Весь в ожогах, но живой: семье из Калифорнии вернули пропавшего кота

Как стало известно, семье из Калифорнии вернули пропавшего во время пожаров кота. Жители штата сняли на видео воссоединение с домашним питомцем.

Стоит отметить, что кот, которого они взяли из приюта, исчез сразу через несколько дней после этого в связи с сильнейшими лесными пожарами. Кот Мэйсон сбежал от хозяев во время эвакуации, испугавшись, он выскользнул из рук хозяйки. Он оказался в числе еще 22 котов, которые были спасены пожарными от гибели. Момент трогательного воссоединения с питомцем, у которого перебинтованы лапы, был снят на видео. Животное получило ожоги всех четырех лап, но его жизни ничто не угрожает.

Также стоит отметить, что жертвами лесных пожаров в Калифорнии уже стали восемьдесят человек, 63 из которых уже опознаны. Данную информацию журналистам сообщает пожарная служба штата. Большинство погибших являются жителями округа Бьютт. Пропавшими без вести на данный момент времени считаются почти 1300 человек. Эвакуировали уже более 300 тысяч.

К тому же в связи с пожарами в Калифорнии выразило свои соболезнования посольство РФ в США. Было отмечено, что трудными испытаниями являются десятки человеческих жертв, что стало результатом стихийных бедствий. Это первый за всю историю штата Калифорния пожар такого грандиозного масштаба, как написал представитель посольства на своей странице в социальной сети.