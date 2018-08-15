Над Чехией сфотографировали "замаскированные" под облака корабли инопланетян

Уфолог Скотт Уоринг подтвердил, что ни снимках действительно запечатлены НЛО. Он также рассказал, как отличить их от обычных образований конденсации водяного пара.

В сети бурно обсуждают фотографии, которые сделал один из жителей Чехии. Он запечатлел странной формы облака и поделился, что они напугали его своим внешним видом. Позже снимки рассмотрел известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг. Он заявил, что чех сфотографировал "замаскированные" под облака корабли пришельцев.

По его словам, представители внеземных цивилизаций уже давно поняли, как можно эффективно прятаться от взора людей и в то же самое время наблюдать за ними. Продолжая, эксперт в области уфологии рассказал, что инопланетяне часто погружают свои корабли в облако, а после создают силовое поле, которое удерживает его от расформирования.

Уоринг обратился к своим последователям и спросил их, видели ли они когда-либо подобного вида облака. Он уверен, что чаще всего они выглядят необычно, так как прячут за собой НЛО.