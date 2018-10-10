В Риме запретили наряжаться в центурионов и пить

Издание The Loсal сообщает, что в Риме вступил в силу новый закон, в соответствии с которым власти ввели запрет на распитие алкоголя в ночное время, купание в фонтанах и перевоплощение в центурионов.

Мэр Рима Вирджиния Раджи рассказала, что местные власти очень долгое время пытались бороться с постоянным наличием костюмированных гладиаторов. Причина борьбы крылась в регулярном приставании к туристам и чрезмерной назойливости. Дело в том, что такие граждане обычно зарабатывали на фотографиях с путешественниками. Теперь же на законодательном уровне введен запрет на перевоплощение в командиров центурий. Нарушителям соответствующего правила поведения грозит штраф в размере 400 евро. По словам Вирджинии Раджи, эти новые правила город ждал почти 72 года.

Помимо запрета переодевания в центурионов, власти также запретили купаться в фонтанах, питаться в запретных зонах и пить алкогольные напитки в ночное время. Интересно, что ранее штрафы за подобные поступки были временными мерами. Сейчас же они введены на постоянной основе. Отмечается, что любителям искупаться в фонтане грозит штраф в размере до 900 евро. За распитие в ночное время (после 22:00) нарушителю грозит штраф в €150, а продавцу спиртного — в €280.