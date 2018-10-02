Беременная Меган Маркл рискует здоровьем будущего ребёнка из-за вегетарианства

Герцогиня Сассекская долгое время является вегетарианкой и даже во время беременности Меган Маркл не уступает своим принципам и не употребляет мясо.

Медики сообщают, что вегетарианская диета может навредить здоровью будущего ребёнка, так как Меган Маркл рискует не получать в достаточном количестве полезный веществ, таких как железо, витамин B12 и витамин D, которые в основном содержатся в мясе и рыбе. Сообщается, что Меган продолжает питаться исключительно свежими овощами, фруктами и кашами, при этом не ест продукты животного происхождения.

Более того, Маркл очень любит суши, которые противопоказаны женщинам во время беременности из-за сырой рыбы. Поклонники обеспокоены таким рационом будущей матери и советуют герцогини ради здоровья ребенка включить в свое меню хотя бы мясо птицы.