Протяни руку помощи: Папа Римский разделил трапезу с бедняками

Как отмечается, Папа Римский разделил еду с бедняками по случаю празднования Всемирного дня бедных. Перед праздником он провел торжественную мессу, где призывал всех верующих людей услышать крик бедных.

После этого Папа Римский пригласил "виновников" праздника на совместную трапезу. Также в этот день в Ватикане организовали передвижной госпиталь, чтобы туда могли обратиться за помощью все те, кому она необходима.

Стоит отметить и то, что жители Донбасса получили 16 миллионов евро от Папы Римского в рамках гуманитарной помощи. При этом 11 млн евро собрали прихожане европейских католических церквей. Папа Римский добавил к этой сумме еще пять миллионов из своих фондов. Значительная часть средств была потрачена на обеспечение тепла в домах.

Швейцарская гвардия Папы Римского взяла под охрану вологодскую икону. В Ватикане созданы все условия для совершенной сохранности сокровищ. А за состоянием 19 икон, в том числе и вологодской «Троицы», будут следить специальные датчики климатических витрин из Германии. Помещения, где выставляется национальное достояние Российской Федерации, также охраняются. Папа Римский призывает мир не отворачиваться от мигрантов. Понтифик в очередной раз подчеркнул свою личную солидарность со всеми категориями нуждающихся людей всего мира. Он отметил, что нам следует быть более внимательными к тем, кто вынужден оставить свой дом и родные края ради поиска лучшего будущего.