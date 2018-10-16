Сестра Меган Маркл в новой книге расскажет «грязные» подробности из жизни герцогини

Сводная сестра Меган Маркл решила «порадовать» мир своей книгой, в которой планирует рассказать всю правду о жизни герцогини Сассекской.

Саманта Маркл в своей новой книге расскажет «грязные» подробности из жизни Меган Маркл, а также раскроет «ложь» своей знаменитой родственницы, как говорит сама женщина. Сообщается, что книга получила название «В тени герцогини» и на книжных полках появится уже в апреле-мае следующего года.

Известно, что в скандальном издании Саманта хочет рассказать о детстве Меган, о студенческих годах сестры, а также о том, как на самом деле Маркл стала актрисой и появилась в сериале «Форс-мажоры». Как на новость о книге отреагировала сама беременная Меган Маркл пока не сообщается.