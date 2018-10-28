Закидали яйцами: рождественского персонажа обвинили в расизме

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Как отмечается, в Нидерландах рождественский персонаж был обвинен в расизме. В стране возникли массовые беспорядки, что связано с выходом персонажа по прозвищу Черный Пит.

В процессе возникающих беспорядков люди кидались яйцами и устраивали драки. Главной причиной недовольства стало то, что лицо героя было раскрашено черной краской. Многие восприняли это, как проявление расистских наклонностей. В результате стычек арестованы бвли три человека. Подробности выясняются.

Также стоит отметить, что премьер-министр Нидерландов призвал не торопиться при создании единой европейской армии. Он отметил, для страны эта идея на данный момент достаточно далека, и не уверен в том, что Европейский союз без НАТО может гарантировать себе безопасность. Президент Франции сделал акцент на том, что Европа должна создать свою армию, так как они не могут больше опираться на США в вопросах обороны.

Военные Нидерландов делают весьма жесткие заявления в адрес России. Это, по мнению экспертов, связано с политическими манипуляциями более опытных англосаксов. Они отмечают, что категоричные высказывания в отношении российских провокаций, не имеют за собой каких-то конкретных фактов.

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Автор - Алевтина Сергеева
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