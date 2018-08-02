Меган Маркл получила прозвище «ураган» от королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II придумала необычное прозвище для своей невестки Меган Маркл.

Как передают королевские инсайдеры, Елизавета II уже смирилась с тем, что её новоиспеченная невестка Меган Маркл все время нарушает протокол знатной семьи. Более того, королева в стенах дворца называет экс-актрису «ураганом» за то, что Меган стремится изменить строгие правила этикета и ввести новую моду для членов королевской семьи. Кроме того, инсайдеры неоднократно говорили о сложном характере Маркл.

Эксперты утверждают, что именно Меган является главой в отношениях с принцем Гарри. Недавно внук королевы Елизаветы II даже сказал, что герцогиня Сассекская всегда получает то, чего хочет, что и доказывает властный характер Маркл.