Как отмечается, снайпер ВСУ застрелил ополченца на Донбассе. Мужчина получил ранение, которое просто не совместимо с жизнью, в результате чего военнослужащий народной милиции ЛНР погиб.

Руководство выразило соболезнования семье погибшего, пообещав, что преступление не останется безнаказанным. Руководство республики сообщило, что ВСУ выпустили по ЛНР более 260 мин за прошедшую неделю, что является нарушением договоренности. Украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе восьми населенных пунктов. Также власти отметили, что в случае обострения ситуации народная милиция ЛНР будет вынуждена ответить агрессору боевыми действиями.

Три дезертира ВСУ напали на Артемовск в Донбассе, на данный момент Вооруженные Силы Украины проводят проверку по факту нападения силовиков. По имеющимся данным, военнослужащие дезертировали из ВСУ, прихватив с собой оружие. После того, как они оставили часть, направились в населенный пункт Артемовск, где ими был совершен вооруженный разбой. Детали происшествия выясняются.