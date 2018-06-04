Раскаяние всегда вовремя: президент Исландии принес извинения за пиццу с ананасами

Отмечается, что президент Исландии призвал запретить пиццу с ананасами, но впоследствии признал свою субъективность и неправильность данного решения. Он принес свои извинения.

В 2017 году исландский лидер на встрече со студентами отметил, что ананасы необходимо заменить на морепродукты, поскольку сам не любит данный фрукт в составе пиццы. Но в недавнем интервью принес свои извинения, сообщив, что был не прав. Также он сказал, что каждый человек имеет право собственного выбора, и оно гораздо важнее его собственного мнения. Когда был введен запрет на добавление ананасов в пиццу, население страны очень негативно восприняло подобные изменения. Президент поспешил успокоить граждан, отметив, что у него нет таких полномочий.

Определены самые опасные для туристов страны, в число которых входят Ливия, Афганистан, Сомали, Сирия и другие. Это означает, что вероятность проблем для путешественников, которые туда отправятся, очень велика. В этих странах не существует понятия личной безопасности, а также достаточно высок уровень заболеваний. В то же время самыми безопасными оказались такие страны как Норвегия, Финляндия и Исландия по многим показателям.