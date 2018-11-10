Принц Уильям убеждён, что социальные сети должны защищать детей от своего контента

Детей необходимо оберегать от киберзапугивания, негативных речей и неправдивых новостей.

Герцог Кембриджский сказал, что технологическим фирмам «еще предстоит много узнать» об их обязанностях, и во время своего выступления «бросил им вызов» бороться с ядом, распространяющимся онлайн. Принц Уильям считает, что технологические лидеры люди чести, но, похоже, они не хотят правильно решать проблемы, связанные с усилением влияния их платформ – от троллинга и дезинформации до нарушения конфиденциальности. Герцог Кембриджский считает, что этой острой проблеме должны уделять больше внимания.

Принц Уильям отметил, что платформы, которые помогают людям узнавать больше обо всём вокруг благодаря качественному контенту, также могут быть использованы для того, чтобы стать «камерами» культурного и политического зла. Он убеждён, что гигантам социальных сетей необходимо делать больше для защиты младшего поколения от негативной информации, на которую они могут наткнуться. В королевской семье очень трепетно относятся к вопросу воспитания и защиты детей от внешнего воздействия. Обучение королевских детей всегда происходит строго на дому, и, вероятнее всего, их посещение интернета строго контролируется родителями и воспитателями.