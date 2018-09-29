Обезьяны напали на женщину в Индии, а до этого убили ребёнка в том же городе

59-летняя Бхуран Деви и 12-дневный Аруш получили смертельный укус после того, как их атаковали обезьяны.

Согласно сообщениям, женщина умерла после нападения обезьян, а несколько дней до этого обезьяны-убийцы схватили ребёнка в том же городе. 59-летнюю Бхуран обнаружили недалеко от её дома, где её атаковали обезьяны. Женщина удалось спастись только благодаря тому, что она перестала двигаться. Бхуран обнаружили родственники и доставили её в ближайшую больницу, где она скончалась. Ужасная атака произошла спустя несколько дней после того, как агрессивные животные напали на 12-дневного ребёнка.

Индийские активисты теперь призывают к тому, чтобы охраняемые виды были перемещены в святилище, и собрать средства, которые пойдут на стерилизацию обезьян и компенсацию жертвам. Малыш Аруш был доставлен в больницу, но не смог выжить. Отец ребёнка сообщил, что обезьяны пробрались в дом через открытую входную дверь и схватили младенца за шею. Маленький Аруш умер от потери крови. Местные власти заявили, что обезьяны приходят к людям в поисках пищи, а нападение является их защитной реакцией.