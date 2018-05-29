Жители Новой Зеландии были напуганы инопланетным НЛО

Очевидцы из Новой Зеландии поделились в Сети шокирующим видеороликом, который показывает, как в дневном небе медленно пролетал инопланетный НЛО.

Сообщается, что НЛО жители Новой Зеландии заметили 4 ноября 2018 года, однако видео появилось в Сети только недавно. По словам очевидцев, одновременно четыре человека могут подтвердить, что видели огромный черный воздушный шар, который невозможно было сравнить с самолетом, вертолетом или беспилотником.

По словам людей, они были напуганы инопланетным НЛО, так как посчитали, что объект может напасть с воздуха. Уфологи сообщают, что в июне текущего года на территории Новой Зеландии жители видели пылающий НЛО.