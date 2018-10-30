Трамп назначил модного дизайнера женских сумок на должность посла в ЮАР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил дизайнеру женских сумочек Лане Маркс должность посла страны в ЮАР. Она также является членом гольф-клуба Mar-a-Lago.

Такую информацию предоставил пресс-релиз Белого дома. В документе сказано, что Лана отлично справлялась со своей работой в Совете по женскому лидерству в Гарвардской школе Кеннеди и в Женском международном форуме более десяти лет.

Известно, что Лана Маркс является уроженкой ЮАР, однако живет в штате Флорида. Диплом о высшем образовании женщина получила в Институте личного менеджмента в Йоханнесбурге. Маркс свободно разговаривает на двух языках Южно-Африканской Республики — африкаанс и коса, которые являются родными для страны. Сейчас Лана Маркс занимает пост исполнительного директора компании Lana Marks Ltd., Inc. Их задача — создавать люксовые женские сумочки и другие аксессуары.

Кроме назначения Маркс на должность посла в Южно-Африканскую Республику, было принято решение уволить Миру Рикардел — заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона. Такое действие связано с недавним конфликтом между ней и первой леди страны Меланией Трамп. В Белом доме заявили, что Мира больше не заслуживает такого места работы. Сообщается, что ее переведут на другую должность, где она также будет поддерживать Трампа, однако, на какую именно должность — пока что неизвестно.