Отмечается, что венгерское правительство примет на рассмотрение запрос бывшего министра Македонии о политическом убежище. В македонском государстве он был приговорен к двум годам лишения свободы, причиной стало злоупотребление служебным положением при покупке бронированного автомобиля.

Его не обнаружили по месту жительства, также он не явился в тюрьму. Правительство Македонии объявило его в розыск. В МВД Венгрии уже подтвердили тот факт, что чиновник находится на территории их страны, его побег вызвал негативную реакцию среди оппонентов. Было отмечено, что Македония будет добиваться возвращения преступника на родину. В венгерском законодательстве отмечается, что требование о политическом убежище может рассматриваться властями до 60 календарных дней.

Премьер Черногории считает, что Македония скоро станет новым членом НАТО. Было отмечено, что Македонию можно будет пригласить в состав НАТО, как только она внесет необходимые изменения в конституцию. После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

Глава МИД Македонии назвал условия, при которых улучшение отношений с Россией будет возможно. Как отмечается, для этого необходимо изменить ситуацию на Украине. Также глава внешнеполитического ведомства предположил, что отношения Скопье и Москвы не ухудшатся, если Македония вступит в НАТО. Киев, США и ряд западных стран ранее категорически против того, что Москва постоянно вмешивается в дела Украины.