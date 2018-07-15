СМИ: Кейт Миддлтон в старом платье посетила Йоркшир

36-летняя мать троих детей и жена принца Уильяма Кейт Миддлтон снова появилась на публике в прошлогоднем платье и возмутила поклонников.

Британские СМИ передают, что герцог и герцогиня Кембриджские посетили британское графств Йоркшир, где официально откроют новый технологический центр Composites от McLaren Automotive. Сообщается, что центр будет использоваться для инноваций в процессе проектирования и строительства легких углеродных волокон.

На ответственном мероприятии Кейт Миддлтон появилась в прошлогоднем платье от Eponine. Сообщается, что за данный синий наряд герцогиня заплатила 1650 фунтов стерлингов, в потому не захотела надевать его всего лишь один раз, посчитали пользователи Сети.