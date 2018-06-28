Борьба за деньги: Италия отказалась вносить поправки в бюджет по требованию ЕС

Как отмечается, сообщество Европейского Союза потребовало руководство Италии внести поправки в бюджет на следующий год, на что получило отказ.

Данную информацию подтвердил вице-премьер Италии Луиджи ли Майо. Он аргументирует это тем, что бюджет в данном размере необходим, чтобы восстановиться стране, добавив, что это лучший вариант для экономики страны. Из-за невыполнения требований, которые были предъявлены Италии, государству угрожает штраф в результате которого страна может оказаться в незавидном положении и лишиться финансовой поддержки со стороны Евросоюза. Брюссель опасается, что итальянское правительство создаст себе таким образом только новые долги.

Меркель констатировала, что толерантность и солидарность в ЕС не работают, она выступила с речью по этой теме перед парламентом. Она раскритиковала политику Будапешта и Рима. Канцлер германского государства отметила, что разрушительный потенциал политики нетерпимости может привести к серьезным последствиям.

Стоит также отметить, что доллар дорожает на ожидании повышения ФРС учётной ставки в декабре. Традиционно повышение ставки поддерживает национальную валюту.