В Британии школьницам начнут выдавать бесплатные тампоны

Советы двух британских городов таким способом пытаются бороться с бедностью.

Согласно статистике, в Ноттингеме и Бристоле около 49% школьниц пропустили занятия во время месячных. Основной причиной стала нехватка денежных средств для покупки средств гигиены, из-за чего они отказались от посещения учебных заведений на несколько дней. Также представители городских советов отмечают, что многие женщины вынуждены экономить на себе ради оплаты коммунальных счетов и аренды.

Власти городов для разрешения сложившейся ситуации будут выдавать школьницам бесплатные тампоны. Также они отмечают, что работодатели, решившиеся на подобные поступки, станут прекрасным примером заботы о своих работниках. Правительство предлагает поощрять организации, которые начнут предоставлять женщинам бесплатно средства гигиены.

Согласно опросам в Британии 1 из 10 девочек не может приобрести тампоны из-за нехватки денег. При этом, 12% учениц вынуждены были прибегать к нестандартным решениям.