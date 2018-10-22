В Японии министр кибербезопасности признался, что не умеет работать на компьютере

Японский министр Ёситака Сакурада в рамках недавно прошедших в парламенте дебатов рассказал, что не умеет пользоваться персональным компьютером, и признался, что ему это совсем не нужно.

Интересно, что после этого заявления оппозиция потребовала снять политика с должности. Министр Японии объяснил, что, пока был молодым, времени осваивать компьютер не было. Он рассказал, что его карьерный рост на службе происходил очень стремительно. В скором времени он уже сам стал отдавать указания своим подчиненным и необходимости «барабанить по клавишам» больше не было.

Кроме того, Ёситака Сакурада отметил, что навык по работе на персональном компьютере – далеко не единственное, чем он не владеет. Министр также совсем не разбирается в деталях по теме защиты атомных электростанций от цифрового терроризма. Этим заявлением политик вызвал гнев у представителей оппозиции. В частности, член оппозиционной фракции Масато Имаи был шокирован и подчеркнул, что не может поверить, как этому человеку доверили разбираться с кибербезопасностью.

Однако Сакурада уверен, что, как и раньше, может отлично справляться со своими обязанностями. Все это стало возможно благодаря очень богатому политическому опыту.