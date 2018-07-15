Кейт Миддлтон на семейном фото повторила образ принцессы Дианы

Кейт Миддлтон в очередной раз напомнила фанатам принцессу Диану, когда повторила за покойной свекровью её знаменитый наряд.

Герцогиня Кембриджская надела длинное платье в горошек и с белоснежным воротником, и тем самым напомнила поклонникам принцессу Диану, у которой был похожий наряд. Сообщается, что подобным образом Кейт Миддлтон отдала дать уважения своей покойной свекрови. В элегантном платье супруга принца Уильяма позировала для семейного фото в честь 70-летия принца Чарльза. На руках Кейт держала шестимесячного сына принца Луи.

Напомним, что на днях на королевском гала-ужине в Букингемском дворце Кейт Миддлтон очаровала гостей мероприятия дорогостоящей тиарой на голове, которая также принадлежала принцессе Диане.