Пожар в Калифорнии стал губительным для домашних животных

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Последствия стихийного бедствия, случившегося в ноябре, оказались губительными не только для людей.

 Лесные пожары в Калифорнии уничтожили гигантскую площадь, оставив без жилья, как обычных людей, так и проживающих там знаменитостей. Число погибших в результате стихийного бедствия составило 42 человека, однако пострадали не только люди.

Пользователи Сети активно делятся фотографиями, чтобы показать, что пожар оказался губительным и для животных. Многие из домашних питомцев сильно обгорели, а также лишились зрения из-за огня. А о количестве погибших в стихийном бедствии животных неизвестно. Некоторые из владельцев питомцев отказываются покидать места пожара из-за заботы к четвероногим друзьям.

Также в Калифорнии проживало 13 горных львов, наблюдения за которыми проводились при помощи ошейников с GPS. На данный момент известно, что в пожаре смогли уцелеть 8 особей, и их жизни ничего не угрожает, согласно полученным данным. Однако что стало с судьбой 5 львов неизвестно, но специалисты надеются, что их ошейники оказались повреждены, а сами животные благополучно спаслись.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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