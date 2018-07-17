Ничто не останется безнаказанным: телекомпания CNN подаёт в суд на Трампа

Сегодня, 18:33 \\ В мире

Данная американская телекомпания сообщила, что продает в суд на президента Соединённых Штатов и его приближенных людей. Причиной для судебного разбирательства стал отказ в доступе в Белый Дом журналисту федерального канала CNN.

Как отмечается, это является нарушением Конституции США. Не считая Трампа, ответчиками могут стать ещё пять сотрудников Белого Дома.

Число жертв р результате пожаре в штате Калифорния превысило 30, по данным телеканала. По имеющимся данным 228 человек до сих пор числятся без вести пропавшими. Огненная стихия совершен уничтожила около 6470 строений.

Дональд Трамп раскритиковал Францию за высокие пошлины на ввоз вина в страну. Подобная финансовая политика сильно затрудняет продажу американского вина. Он отметил, что американское правительство помогает французским производителям, оставляя на ввоз вина низкие пошлины, а Макрон поступает весьма нечестно. Также он не одобрил идею лидера Франции создать европейскую армию. По его словам, Макрон хочет защититься от возможности вмешательства США.

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Автор - Алевтина Сергеева
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