Немного подразнили англичан: дебют Xiaomi в Британии обернулся скандалом

Сегодня, 16:31 \\ В мире

Как отмечается, в Великобритании могут завести дело на китайскую фирму смартфонов Xiaomi. Расследование будет проводиться из-за жалоб пользователей и острой критики этой фирмы.

Поводом стали заявленные компанией онлайн-акции, в рамках которых отдельные модели уже на момент начала продаж были распроданы. Как впоследствии выяснилось, в акции участвовало около трёх смартфонов. Просто покупатели не ознакомились полностью с условиями акции.

Xiaomi выпустила выпустила бюджетную версию Mi 8 специально «для бедных». Эта модель имеет упрощённое техническое оснащение по сравнению с передовой конфигурацией. Купить данное устройство можно за 15500, а доступно оно в трех расцветках.

Также стоит отметить, что эта китайсская компания подняла цены на смартфоны и телевизоры в Индии. Подобная финансовая политика связана с изменениями курса доллара к индийской национальной валюте. Сама техника производится внутри страны, но многие ее комплектующие являются ввозными. Компании приходится компенсировать свои затраты, поэтому повышение стоимости товара является неизбежным.

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Автор - Алевтина Сергеева
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