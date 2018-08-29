Космический корабль в виде сигары был замечен над Лас-Вегасом

Сегодня, 11:37 \\ В мире

Пришельцы перестали скрываться и показались людям.

Около недели назад космический корабль был замечен очевидцами посреди рабочего дня. Неопознанный объект в виде сигары на низкой скорости пролетал над Лас-Вегасом, пока не скрылся с глаз «оператора» за одним из небоскрёбов. Конспирологи уверены, что инопланетяне прилетели осмотреть новую местность и разведать обстановку. Их появление было кратковременным, однако и этого хватило бы, чтобы просканировать город.

Некоторые предполагают, что пришельцы с Планеты Х после Сан-Андреас двинулись в сторону Лас-Вегаса. Однако, другие считают, что корабль в виде сигары принадлежит совершенно другой космической расе. После появления Нибиру на Земле зачастую оставались какие-то следы, этот же космический корабль пролетел достаточно низко над городом и никак не повлиял на обыденный ход вещей. Кое-кто из конспирологов считает, что виды на Землю имеют не только инопланетяне с Планеты Х, но и другие внеземные расы. В комментариях к видео с неопознанным объектом люди писали свои догадки о происходящем. Так, мнения разделились, начиная от аэростата до НЛО.

Поделиться новостью:
Автор - Хельга Финская
Главное за неделю

Британка сбросила 109 килограммов под угрозой смерти от ожирения

 В 2013 году врачи сказали девушке, что она умрет, если наконец не решится кардинально изменить образ жизни, а также провести операцию по желудочному шунтированию, передает агентство The Mirror.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Возмущение взрывает порядок: полиция хочет прекратить акции протеста в Болгарии

Правоохранительные органы города Благоевград в Болгарии намерены предпринять меры для...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Поклон за дерзость: первый российский часовщик получил приз

Российский часовщик Константин Чайкин был удостоен получить всемирную награду Женевского...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ