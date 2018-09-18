СМИ: В Калифорнии горит дом детства Меган Маркл

Лесные пожары в Калифорнии добрались до небольшого дома, где провела свое детство экс-актриса Меган Маркл.

Дом в Вудленд-Хиллз, в котором родилась и выросла герцогиня Меган Маркл, находится на расстоянии в два километра от смертельных лесных пожаров, которые сейчас происходят в Калифорнийском регионе. Сообщается, что в Вудленд-Хиллз в результате пожаров десятки человек пропали без вести и несколько человек погибли. Согласно информации специалистов, дом Меган Маркл также скоро покроет огонь.

Считается, что герцогиня, которая помогла пострадавшим во время страшной катастрофы в Гренфелл-Тауэр, имеет множество друзей, которые все еще живут в районе Вудлендс-Хиллз. На данный момент, сама Меган Маркл не комментирует ситуацию.