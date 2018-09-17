Мы в вашу яму не полезем: Болгария отказывается подписывать договор ООН о миграции

Председатель управляющей партии высказал свою позицию в отношении миграционного вопроса. По его словам, Болгария не намерена подписывать договор ООН о безопасной и регулярной миграции.

Документ был согласован всеми странами ООН. Отмечается, что ранее твердое отказались от подписания этого договора Австрия и Чехия. Власти сделали акцент на том, что данный документ угрожает суверенитету страны.

Президент Болгарии призвал к усилению инвестиционного сотрудничества с Китаем. Сотрудничество в экономике имеет огромный потенциал, к реализации данного проекта должны быть предприняты совместные шаги. Болгарский лидер призвал увеличить инвестиции из Китая в страну в области науки и образования.

В МИД упрекнули Болгарию за осквернение советских памятников. В октябре был совершен очередной акт осквернения мемориала в Софии. Правительство РФ обращается ко властям Болгарии с требованием пресечь вандализм в соответствии с российско-болгарскими договоренностями, обеспечить сохранность памятника советским солдатам и наказать правонарушителей. Отмечается, что за последний год это уже не первый случай, подобные действия участились на территориях разных европейских стран.