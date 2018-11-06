Такое неспокойное время: Белоруссия намерена развивать ракетную военную технику

Сегодня, 15:00 \\ В мире

Как отмечается, местные специалисты продолжают работать над созданием усовершенствованного ракетного вооружения РБ.

Задачу по дальнейшему развитию данной сферы ранее поставил президент Белоруссии, данное направление в развитии военных технологий является на данный момент ключевым. Президент отметил, что Минску нужно будет более эффективное ракетное оружие в случае, если активность НАТО у белорусских границ будет нарастать.

Белоруссия заявила о своих намерениях стать морской державой строительство речного порта на Днепре позволит стране получить выход к Черному морю. Так, Белоруссия сможет отправлять грузы на рынки более 20 стран, а также снизить стоимость перевозки. Данный проект рассматривается Минском уже в течение нескольких лет.

МИД РФ оценил численность русской общины за рубежом, которая достигает 25-30 миллионов человек, но точную цифру установить не удается. Отмечается также, что более 15 миллионов российских граждан проживают на данный момент на территории бывших стран Советского Союза.

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Автор - Алевтина Сергеева
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