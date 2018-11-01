Стереть врага с лица земли: коалиция США сообщила о ликвидации в Ираке более 50 террористов

Международная коалиция под руководством США сообщила о проведении двух успешных операций в Ираке. В результате их были ликвидированы более 50 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещено в России).

Первые несколько ударов были нанесены 30 октября на севере Ирака, что стало причиной гибели 30 террористов, включая пять организаторов.

Также отмечено, что Турция ликвидировала на севере Ирака 14 террористов. Была проведена воздушная операция, как сообщили в Генеральном штабе турецкого государства. Турецким военным удалось уничтожить убежища силовиков и склады с боеприпасами.

США разрешили Ираку отступить от санкций на полтора месяца. За этот период иракское государство должно принять меры для установления энергетической независимости. Стоит упомянуть, что Соединённые Штаты Верди санкции против Ирана, но Ирак оказался в числе государств, на которые санкции временно не распространяются.