Возмущение взрывает порядок: полиция хочет прекратить акции протеста в Болгарии

Правоохранительные органы города Благоевград в Болгарии намерены предпринять меры для того, чтобы остановить волну протестов автомобилистов. На данный момент шоссе Е-79 перекрыто автомобилями.

Более четырех часов они протестуют в связи с высокими ценами на бензин, а также с предстоящим подорожанием ОСАГО и увеличением транспортного налога. Участники акции пропускают только машины скорой помощи и автомобили, в которых находятся маленькие дети и беременные женщины. Акции протеста осуществляются в 36 городах Болгарии. Также были объявлены и политические требования - автомобилисты требуют отставки руководящей верхушки. Они пригрозили более масштабными протестами в случае отказа.

Болгария предложила Югре развивать туристическое сотрудничество. Сейчас стороны разрабатывают законопроект, который даст возможность странам обмениваться потоками туристов. Как отмечается, связь с Югрой позволит молодым людям каждое лето отдыхать в зарубежных лагерях.

Также стало значительно просто получить в Болгарии недорогую недвижимость, что станет хорошей инвестицией вы будущее. Страна получила широкую известность благодаря удачному расположению и приятному климату. Ценовая политика Болгарии считается самой благоприятной среди стран Евросоюза. Болгарское правительство предлагает выгодные программы сделок, а также социальную поддержку.