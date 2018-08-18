: автомобильное топливо подорожает с 11 ноября на АЗС в Белоруссии

Стоимость автомобильного топлива на территории Белоруссии снова подорожает на одну белорусскую копейку за литр. Как отмечается, за последний год цены повышались неоднократно, последнее повышение произошло 28 октября.

Отмечено, что повышение стоимости связано с нестабильностью на нефтяном рынке.

В Брянске пройдет конференция депутатов России и Белоруссии. Около 150 участников конференции обсудят нюансы развития экономического и образовательного взаимодействий Белоруссии и России. Ожидается участие депутатов Госдумы РФ, учёных и руководителей предприятий. Депутаты посетят мемориальные комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна».

Лукашенко указал на стремление Минска дружить с Варшавой, а также поздравил польского лидера с Днём независимости, который сегодня проходит на территории польского государства. Также им было замечено, что необходимо обсудить важные вопросы о создании условий для дальнейшего, двустороннего сотрудничества стран.