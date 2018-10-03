Уфологи: Яркий инопланетный НЛО заметили жители Англии

Пользователи Сети обсуждают новый видеоролик с НЛО, который на днях появился на просторах Интернета.

На YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0, где появляются видеоролики с паранормальными происшествиями, появился новый материал, который показывает яркий инопланетный НЛО. Сообщается, что загадочный объект был замечен жителями Англии в графстве Кент в начале текущего месяца.

Очевидцы сообщили, что НЛО пролетел рано утром. Напомним, что в сентябре этого года жители Англии были шокированы, когда заметили в небе несколько «танцующих» неопознанных летающих объектов.