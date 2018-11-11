Муж королевы Елизаветы II не явился на День Поминовения

Впервые за 64 года принц Филипп не сопровождал свою супругу.

На Дне Поминовения, который в этом году припал на столетие со дня окончания Первой Мировой войны, мало кто не обратил внимания на стильный внешний вид королевы Елизаветы II, но также мало кто не обратил внимания на другую интересную деталь – отсутствие на мероприятии мужа королевы, принца Филиппа.

Общественность всколыхнуло это событие, так как 92-летняя Елизавета и 97-летний Филипп являются самыми долгоживущими и самыми долгоправящими монархами за всю историю Великобритании. Под стать своей супруге, принц Филипп безукоризненно исполнял свои обязанности, активно участвуя в жизни почти восьмисот организаций по всему миру. Но в последнее время многие важные мероприятия были пропущены принцем по причине болезней и операции на бедре. А в прошлом году, перенеся двухдневную госпитализацию, королевский супруг официально объявил о своём уходе на пенсию.

С момента официального ухода из общественной жизни в прошлом году публичные появления принца Филиппа стали всё более редкими. Из Букингемского Дворца было сделано официально заявление: «Принц Филипп, граф Эдинбургский, более не сможет исполнять свои публичные обязанности». По своему усмотрению принц Филипп всё же может сопровождать свою королеву, однако в этот раз он остался в Виндзорском замке, где королевская семья обычно проводит выходные. В последнее время на публике принца Филиппа почти не видно, что является беспрецедентным для мировой и, в особенности консервативной британской, общественности и даёт волю самым скорбным мыслям.