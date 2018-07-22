Биографы: Принцесса Диана на 13-й день рождения сына купила торт в форме груди

Праздничный торт в виде женской груди получил на свой день рождения 13-летний принц Уильям от матери леди Дианы, вспоминают королевские биографы.

Биографы королевской семьи рассказали новую историю, связанную с покойной принцессой Дианой. По словам источника, Диана Спенсер очень любила веселиться и имела хорошее чувство юмора. Так на 13-й день рождения сына Уильяма принцесса Диана купила торт, который внешне напоминал большую женскую грудь. Озорное сладкое угощение заставило Уильяма покраснеть, но Гарри подумал, что все это было очень весело.

Слова биографов подтверждает и кондитер Даррен Макгрэди, который по заказу леди Дианы выполнил подобный торт. Макгрэди говорит, что принцесса в окружении семьи и друзей любила шутить и данный торт являлся всего лишь шуткой для старшего сына.