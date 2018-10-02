Открытие бюста первого советского космонавта состоится в Люксембурге. Событие запланировано в честь празднования 25-летия подписания межправительственного соглашения России и Люксембурга о сотрудничестве в области культуры.

Проработка этой идеи заняла несколько лет до того6 как началась ее разработка. Монумент выполнил скульптор Алексей Леонов. Данный проект был проспонсирован международным общественным благотворительным фондом «Диалог Культур Единый Мир». Также отмечается, что московским судом были приговорены к тюремному заключению люди, пытавшиеся похитить сурдобарокамеры Гагарина.

Польшу накрыл сильный смог, изрядно превышены допустимые европейским законодательством нормы загрязнения окружающей среды во многих городах страны. Проблема экологии обостряется в Польше с наступлением отопительного сезона, поскольку многие частные дома отапливаются углём. В связи с этим европейский суд установил сильную угрозу экологии стран Евросоюза со стороны польского государства.

Также стоит отметить, что российские нефтяные компании решили защититься от санкционной политики. Предприниматели пытаются перейти на расчёты в евро и договориться о введении в соглашение такого пункта, как ответственность покупателей в связи с задержкой или отказом оплачивать продукцию.