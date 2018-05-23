Дорогу королю: мэр Рима оправдана по делу о назначениях в своей администрации

Мэр Рима была оправдана по делу о нарушениях при назначениях в своей администрации. По официальным данным, суд вынес такое решение из-за отсутствия состава преступления.

Дело касалось Ренато Марры, который был ранее арестован по обвинению в коррупции в предыдущих муниципальных администрациях. Немало недель назад перед зданием мэрии прошла многочисленная манифестация а знак протеста против запустения Рима. Нормы правящей партии подразумевают, что любой член должен подать в отставку в случае признания вины судом. В то же время, если суд приговорит Раджи к условному наказанию, формально она сможет оставаться на своем посту, только покинув партию.

Италия отказалась менять бюджет под давлением ЕС, как заявил итальянский вице-премьер. Также он отметил, что Италия останется в составе еврозоны, а он лично не верит в какие-то штрафные санкции против итальянского государства, а дефицит в 2,4% ВВП достижим, поскольку экономический рост в Италии увеличится благодаря предпринимаем мерам.

Отмечается и то, что новогодний отдых за границей подорожал на 40%, зарубежные отели повысили цены. Помимо стоимости номеров, также подорожали и перелеты.