Поклон за дерзость: первый российский часовщик получил приз

Сегодня, 19:08 \\ В мире

Российский часовщик Константин Чайкин был удостоен получить всемирную награду Женевского часового Гран-При. Эта награда является одной из самых значительных в мире часового промысла.

Мужчине вручили награду «За дерзость» за наручные часы под названием «Клоун». На циферблате изображено лицо безумного клоуна с кроваво-красным ртом. Всего сделано 27 экземпляров. По официальным данным, это первый случай в истории премии, когда её получил россиянин. Награды удостоилось смелое техническое решение: индикация времени и лунных фаз реализована без стрелок. Чайкин является единственным российским членом международной Академии независимых часовщиков.

На 20 этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-При Бразилии пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим. Свой лучший круг он прошел за 1 минуту и 7,948 секунды. Российский пилот Сергей Сироткин стал пятнадцатым.

Российскому дзюдоисту Олегу Бабгоеву удалось завоевать бронзовую медаль на этапе мирового турнира по дзюдо, местом проведения которого выбран Ташкент. Он дошел до полуфинала турнира в весовой категории до 73 кг. Бабгоев стал первым российским призёром соревнований в Ташкенте.

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Автор - Алевтина Сергеева
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